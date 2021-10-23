Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск на официальном сайте СТБ! Сегодня участникам придется напрячься, чтобы избежать черных фартуков, ведь задания будут особенно сложными! Кого ждет сокрушительный провал на самом важном задании – знании классики? Узнайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники Мастер Шеф 11 сезон будут угадывать и готовить классические блюда. Какие фатальные ошибки помешают некоторым участникам? Этот конкурс окажется намного сложнее, чем они думали.

Во втором испытании кулинары почувствуют себя поварами в настоящем ресторане. Им нужно будет не только придумать блюда в соответствии с концепцией, но и оперативно приготовить все после заказа, ведь гости не будут долго ждать! Кто оставит судей голодными? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021.

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