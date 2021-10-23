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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 10. Часть 2 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск часть 2 от 23 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 10 (эфир от 23.10.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе участники Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021 смогут представить себя поварами в разных ресторанах. Они поделятся на команды и будут готовить блюда для мясного, вегетарианского, азиатского и fine dining заведений. Судьи решат при помощи жребия, в какой ресторан они будут идти в следующий раз. Одно из главных условий второго конкурса в 10 выпуске Мастер Шеф 2021 – кулинары должны подать судьям блюда через 5 минут после заказа, иначе те уйдут в следующее заведение. За самые лучшие позиции в меню судьи будут платить валютой проекта – «шефами». Кто подаст Эктору Хименес-Браво сырой стейк? И какая команда заработает больше денег и победит? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021

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