Во втором конкурсе участники Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021 смогут представить себя поварами в разных ресторанах. Они поделятся на команды и будут готовить блюда для мясного, вегетарианского, азиатского и fine dining заведений. Судьи решат при помощи жребия, в какой ресторан они будут идти в следующий раз. Одно из главных условий второго конкурса в 10 выпуске Мастер Шеф 2021 – кулинары должны подать судьям блюда через 5 минут после заказа, иначе те уйдут в следующее заведение. За самые лучшие позиции в меню судьи будут платить валютой проекта – «шефами». Кто подаст Эктору Хименес-Браво сырой стейк? И какая команда заработает больше денег и победит? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск часть 3 от 23.10.2021