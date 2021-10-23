У другому конкурсі учасники Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021 зможуть уявити себе кухарями в різних ресторанах. Вони поділяться на команди та готуватимуть страви для м’ясного, вегетаріанського, азіатського і fine dining закладів. Судді вирішать за допомогою жереба, в який ресторан вони йтимуть наступного разу. Одне з головних умов другого конкурсу в 10 випуску МастерШеф 2021 – кулінари повинні подати суддям страви через 5 хвилин після замовлення, інакше ті підуть в наступний заклад. За найкращі позиції в меню судді будуть платити валютою проєкту – «шефами». Хто подасть Ектору Хіменес-Браво сирий стейк? І яка команда заробить більше грошей і переможе? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 3 від 23.10.2021