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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 10. Частина 2 від 23.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 2 від 23 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 10 (ефір від 23.10.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі учасники Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021 зможуть уявити себе кухарями в різних ресторанах. Вони поділяться на команди та готуватимуть страви для м’ясного, вегетаріанського, азіатського і fine dining закладів. Судді вирішать за допомогою жереба, в який ресторан вони йтимуть наступного разу. Одне з головних умов другого конкурсу в 10 випуску МастерШеф 2021 – кулінари повинні подати суддям страви через 5 хвилин після замовлення, інакше ті підуть в наступний заклад. За найкращі позиції в меню судді будуть платити валютою проєкту – «шефами». Хто подасть Ектору Хіменес-Браво сирий стейк? І яка команда заробить більше грошей і переможе? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 3 від 23.10.2021

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