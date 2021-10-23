Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск на офіційному сайті СТБ! Сьогодні учасникам доведеться напружитися, щоб врятуватися від чорних фартухів, адже завдання будуть особливо складними! Кого чекає нищівний провал на найважливішому завданні – знанні класики? Дізнайтеся просто зараз!

У першому конкурсі учасники Мастер Шеф 11 сезон будуть вгадувати та готувати класичні страви. Які фатальні помилки завадять деяким учасникам? Цей конкурс виявиться набагато складнішим, ніж вони думали.

У другому випробуванні кулінари відчують себе кухарями в цьому ресторані. Їм потрібно буде не тільки придумати страви відповідно до концепції, але й оперативно приготувати все після замовлення, адже гості не будуть довго чекати! Хто залишить суддів голодними? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021.

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