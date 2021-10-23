Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 10. Частина 1 від 23.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 1 від 23 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 10 (ефір від 23.10.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 10 |Частина 2 |23.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 10. Частина 2 від 23.10.2021...
Выпуск 10 |Частина 3 |23.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 10. Частина 3 від 23.10.2021...
Выпуск 9 |Частина 1 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 1 від 16.10.2021...
Выпуск 9 |Частина 2 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 2 від 16.10.2021...
Выпуск 9 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 3 від 16.10.2021...
Випуск 8 |Частина 1 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 1 від 16.10.2021...
Выпуск 10 | 23.10.2021 | Сезон 11

У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск учасники покажуть, наскільки добре вони знають класичні страви. У всіх сезонах аматори та професіонали роблять помилки, коли справа доходить до класики. Чи зможуть учасники 11 сезону не осоромитися? Дізнайтеся просто зараз!

Перший конкурс у 10 випуску Мастер Шеф 11 сезон індивідуальний. Під коробками кулінари знайдуть продуктові набори, в яких один інгредієнт буде зайвим, а одного, навпаки, не вистачатиме. Їм доведеться мінятися і домовлятися, щоб приготувати саме ті страви, які треба. Хто не зможе вгадати класику за інгредієнтами та приготує зовсім не те, що потрібно? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 2 від 23.10.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send