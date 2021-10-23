У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск учасники покажуть, наскільки добре вони знають класичні страви. У всіх сезонах аматори та професіонали роблять помилки, коли справа доходить до класики. Чи зможуть учасники 11 сезону не осоромитися? Дізнайтеся просто зараз!

Перший конкурс у 10 випуску Мастер Шеф 11 сезон індивідуальний. Під коробками кулінари знайдуть продуктові набори, в яких один інгредієнт буде зайвим, а одного, навпаки, не вистачатиме. Їм доведеться мінятися і домовлятися, щоб приготувати саме ті страви, які треба. Хто не зможе вгадати класику за інгредієнтами та приготує зовсім не те, що потрібно? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 2 від 23.10.2021