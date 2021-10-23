В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск участники покажут, насколько хорошо они знают классические блюда. Во всех сезонах аматоры и профессионалы делают ошибки, когда дело доходит до классики. Смогут ли участники 11 сезона не ударить в грязь лицом? Узнайте прямо сейчас!

Первый конкурс в 10 выпуске Мастер Шеф 11 сезон индивидуальный. Под коробками кулинары найдут продуктовые наборы, в которых один ингредиент будет лишним, а одного, наоборот, не хватает. Им придется меняться и договариваться, чтобы приготовить именно те блюда, которые надо. Кто не сможет угадать классику по ингредиентам и приготовит совсем не то, что нужно? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск часть 2 от 23.10.2021