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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 10. Частина 3 від 23.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск частина 3 від 23 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 10 (ефір від 23.10.2021) на сайті СТБ
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У битві чорних учасників Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск чекає завдання, якого вони ніяк не очікували! Кулінарам потрібно буде… ліпити вареники. Тут всі згадають дім, мам і бабусь. Ніхто й подумати не міг, що вміння ліпити вареники зможе знадобитися на кулінарному шоу.

У 10 випуску Мастер Шеф 11 сезон в учасників буде додаткова умова. Начинка в варениках повинна бути нестандартною. За її смаком має легко вгадуватися якась класична страва. Тож сьогодні учасники готуватимуть вареники зі смаком борщу, тому яма, пасти болоньєзе і навіть торта «Захер»! Чи вийде у них передати смак класичних страв в начинці для вареників? І хто покине проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021

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