В битве черных участников Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск ждет задание, которого они никак не ожидали! Кулинарам нужно будет… лепить вареники. Тут все вспомнят дом, мам и бабушек. Никто и подумать не мог, что умение лепить вареники сможет понадобиться на кулинарном шоу.

В 10 выпуске Мастер Шеф 11 сезон у участников будет дополнительное условие. Начинка в варениках должна быть нестандартная. По ее вкусу должно легко угадываться какое-то классическое блюдо. Так что сегодня участники будут готовить вареники со вкусом борща, том яма, пасты болоньезе и даже торта «Захер»! Получится ли у них передать вкус классических блюд в начинке для вареников? И кто покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 выпуск от 23.10.2021