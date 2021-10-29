Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск від 30.10.2021 на офіційному сайті СТБ! Приготуйтеся до справжніх лицарських боїв!

У першому конкурсі кулінари шпигуватимуть одне за одним. Учасникам команд потрібно буде приготувати не лише свою страву, а й страву суперника. Для цього їм потрібно буде підгледіти процеси, що відбуваються за поверхнями сусідів. У 11 випуску Майстер Шеф учасники приховуватимуть, яку страву вони мають приготувати, до останнього, щоби суперники нічого не зрозуміли. Чи вдасться їм обдурити одне одного? Дізнайтеся просто зараз!

У другому конкурсі учасники знову поділяться на команди. Вони відчують себе захисниками Камелота. Частина команди готуватиме страви для бенкету, а друга – триматиме оборону. Хто переможе? Дізнайтесь у програмі Майстер Шеф 11 сезон 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021