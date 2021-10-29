Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Дивіться також
Выпуск 11 |Частина 1 |30.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 11. Частина 1 від 30.10.2021...
Выпуск 11 |Частина 2 |30.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 11. Частина 2 від 30.10.2021...
Выпуск 11 |Частина 3 |30.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 11. Частина 3 від 30.10.2021...
Выпуск 11 | 30.10.2021 | Сезон 11

Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск від 30.10.2021 на офіційному сайті СТБ! Приготуйтеся до справжніх лицарських боїв!

У першому конкурсі кулінари шпигуватимуть одне за одним. Учасникам команд потрібно буде приготувати не лише свою страву, а й страву суперника. Для цього їм потрібно буде підгледіти процеси, що відбуваються за поверхнями сусідів. У 11 випуску Майстер Шеф учасники приховуватимуть, яку страву вони мають приготувати, до останнього, щоби суперники нічого не зрозуміли. Чи вдасться їм обдурити одне одного? Дізнайтеся просто зараз!

У другому конкурсі учасники знову поділяться на команди. Вони відчують себе захисниками Камелота. Частина команди готуватиме страви для бенкету, а друга – триматиме оборону. Хто переможе? Дізнайтесь у програмі Майстер Шеф 11 сезон 11 випуск. 

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 10 випуск від 23.10.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send