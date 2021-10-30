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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 11. Частина 1 від 30.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск частина 1 від 30 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 11 (ефір від 30.10.2021) на сайті СТБ
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У програмі Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск на вас чекають шпигунські ігри! Любите фільми про секретних агентів? Сьогодні учасники матимуть змогу відчути себе героями бондіани!

Команди готуватимуть по дві страви. Одну їм загадають судді, а другу треба буде повторити за суперниками. Періодично на кухні лунатиме сигнал, після якого шпигунам можна буде подивитися, що відбувається за поверхнями суперників. Проте все не так просто – обидві команди підуть на хитрощі, щоб противники не вгадали, що саме вони готують! Чи допоможуть Богданові його навички гри у покер? Яка команда впорається із завданням краще? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Майстер Шеф 11 сезон 11 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск від 30.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск частина 2 від 30.10.2021

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