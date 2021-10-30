В программе Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск вас ждут шпионские игры! Любите фильмы про секретных агентов? Сегодня участники смогут почувствовать себя героями бондианы!

Команды будут готовить по два блюда. Одно им загадают судьи, а второе нужно будет повторить за соперниками. Время от времени на кухне будет звучать сигнал, после которого шпионам можно будет посмотреть, что происходит за поверхностями соперников. Однако все не так просто – обе команды пойдут на хитрости, чтобы противники не угадали, что именно они готовят! Помогут ли Богдану его навыки игры в покер? Какая команда справится с заданием лучше? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск от 30.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск часть 2 от 30.10.2021