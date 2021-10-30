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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 11. Частина 3 від 30.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск частина 3 від 30 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 11 (ефір від 30.10.2021) на сайті СТБ
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Битва чорних у програмі Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск покаже, чи вміють учасники поєднувати непоєднуване! На них чекають чотири види складності на вибір. Під синіми коробками на них чекають інгредієнти, що легко поєднуються і з яких потрібно приготувати п’ять страв. Під зеленими – трохи складніші поєднання, над якими доведеться подумати, але з них потрібно буде приготувати чотири різні страви. Найскладніший рівень – це червоні коробки. Їх лише дві, але під ними знаходяться продукти, з яких дуже складно приготувати щось їстівне! Хто ризикне і вибере найскладніший рівень, де готувати доведеться з коров’ячого вимені, згущеного молока, гарбуза, банана та інших інгредієнтів, що не поєднуються? Дивіться у проєкті Майстер Шеф 11 сезон 11 випуск

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск від 30.10.2021

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