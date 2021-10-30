Битва черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск покажет, умеют ли участники сочетать несочетаемое! Их ждут четыре вида сложности на выбор. Под синими коробками их ждут легко сочетаемые ингредиенты, из которых нужно приготовить пять блюд. Под зелеными – чуть более сложные сочетания, над которыми придется подумать, но из них нужно будет приготовить четыре разных блюда. Самый сложный уровень – это красные коробки. Их всего две, но под ними находятся продукты, из которых очень сложно приготовить что-то съедобное! Кто рискнет и выберет самый сложный уровень, где готовить придется из коровьего вымени, сгущенки, тыквы, банана и других несочетаемых ингредиентов? Смотрите в проекте Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск от 30.10.2021