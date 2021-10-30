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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 11. Частина 2 від 30.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск частина 2 від 30 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 11 (ефір від 30.10.2021) на сайті СТБ
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Друге випробування Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск буде у стилі середньовічного бенкету! Судді зустрінуть учасників у відповідному до епохи одязі. Сьогодні кулінарам потрібно буде вигадати меню, гідне частування для лицарів на багатому бенкеті. Дізнайтеся просто зараз, що вони приготують!

Три учасники з кожної команди повинні будуть тримати оборону, коли їхню фортецю братимуть штурмом. Судді даватимуть захисникам кулінарні завдання, з якими потрібно буде швидко впоратися. Якщо хоча б хтось із трьох припуститься грубої помилки, на команду чекає покарання ускладненням. Яке покарання змусить Яну напружитися та приховати образу на команду противників? Дивіться у програмі Майстер Шеф 11 сезон 11 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск від 30.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск частина 3 від 30.10.2021

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