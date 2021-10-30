Второе испытание Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск будет в стиле средневекового пира! Судьи встретят участников в соответствующих эпохе одеяниях. Сегодня кулинарам нужно будет придумать меню, достойное угощения для рыцарей на богатом пиру. Узнайте прямо сейчас, что они приготовят!

Три участника из каждой команды должны будут держать оборону, когда их крепость будут брать штурмом. Судьи будут давать защитникам кулинарные задания, с которыми нужно будет быстро справиться. Если хотя бы кто-то из троих допустит грубую ошибку, команду ждет наказание усложнением. Какое наказание заставит Яну напрячься и затаить обиду на команду противников? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск от 30.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск часть 3 от 30.10.2021