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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 12. Часть 2 от 06.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск часть 2 от 06 ноября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 12 (эфир от 06.11.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск самая экономная пара определит судьбу остальных участников! Судьи взвесят боксы каждой пары. Те, кто потратил меньше всего продуктов в первом конкурсе, выберут задания для всех остальных. Каждая пара получит две карточки. На одной написана страна, а на другой – количество блюд. Продуктов мало, так что лидеры получат возможность отомстить остальным, заставив их приготовить максимальное количество блюд!

У участников есть только один способ раздобыть ингредиенты, которых им не хватает. Им нельзя брать новые продукты из кладовой, но можно поменяться с конкурентами. Кто припомнит друг другу старые обиды? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск часть 3 от 06.11.2021

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