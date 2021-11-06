Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск самая экономная пара определит судьбу остальных участников! Судьи взвесят боксы каждой пары. Те, кто потратил меньше всего продуктов в первом конкурсе, выберут задания для всех остальных. Каждая пара получит две карточки. На одной написана страна, а на другой – количество блюд. Продуктов мало, так что лидеры получат возможность отомстить остальным, заставив их приготовить максимальное количество блюд!

У участников есть только один способ раздобыть ингредиенты, которых им не хватает. Им нельзя брать новые продукты из кладовой, но можно поменяться с конкурентами. Кто припомнит друг другу старые обиды? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск часть 3 от 06.11.2021