У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск найекономніша пара визначить долю решти учасників! Судді зважать бокси кожної пари. Ті, хто витратив найменше продуктів у першому конкурсі, оберуть завдання для решти. Кожна пара отримає дві картки. На одній написано країну, а на іншій – кількість страв. Продуктів мало, тож лідери матимуть можливість помститися іншим, змусивши їх приготувати максимальну кількість страв!

У учасників є лише один спосіб роздобути інгредієнти, яких їм не вистачає. Їм не можна купувати нові товари з комори, але можна помінятися з конкурентами. Хто пригадає одне одному старі образи? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021!

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск частина 3 від 06.11.2021