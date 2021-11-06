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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 12. Частина 2 від 06.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск частина 2 від 06 листопада 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 12 (ефір від 06.11.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск найекономніша пара визначить долю решти учасників! Судді зважать бокси кожної пари. Ті, хто витратив найменше продуктів у першому конкурсі, оберуть завдання для решти. Кожна пара отримає дві картки. На одній написано країну, а на іншій – кількість страв. Продуктів мало, тож лідери матимуть можливість помститися іншим, змусивши їх приготувати максимальну кількість страв!

У учасників є лише один спосіб роздобути інгредієнти, яких їм не вистачає. Їм не можна купувати нові товари з комори, але можна помінятися з конкурентами. Хто пригадає одне одному старі образи? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021!

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск частина 3 від 06.11.2021

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