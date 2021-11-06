Перед первым конкурсом Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск участники разделятся на пары и возьмут продукты в кладовой. Им можно взять не более 7 килограммов продуктов, которыми они и будут пользоваться на всех трех конкурсах.

Только после этого участники в 12 выпуске Мастер Шеф 11 сезон узнают условия конкурса. Каждая пара будет готовить для одного знака зодиака, с учетом вкусов и предпочтений каждого конкретного дегустатора. Пробовать их блюда будут не только судьи, но и участники предыдущих сезонов – Анжела Липская, Яна Балог и Юля Бурцева. Какие блюда предпочитают представители разных знаков зодиака? И смогут ли пары учесть индивидуальные особенности каждого? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск часть 2 от 06.11.2021