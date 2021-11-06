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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 12. Частина 1 від 06.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск частина 1 від 06 листопада 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 12 (ефір від 06.11.2021) на сайті СТБ
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Перед першим конкурсом Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск учасники поділяться на пари та візьмуть продукти у коморі. Їм можна взяти не більше 7 кілограмів продуктів, якими вони користуватимуться на всіх трьох конкурсах.

Тільки після цього учасники у 12 випуску Мастер Шеф 11 сезон дізнаються про умови конкурсу. Кожна пара готуватиме для одного знака зодіаку, з урахуванням смаків та переваг кожного конкретного дегустатора. Пробуватимуть їхні страви не лише судді, а й учасники попередніх сезонів – Анжела Липська, Яна Балог та Юля Бурцева. Яким стравам віддають перевагу представники різних знаків зодіаку? І чи зможуть пари врахувати індивідуальні особливості кожного? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск частина 2 від 06.11.2021

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