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Битва чорних у шоу Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск розпочнеться підозріло мирно. На порожній кухні немає жодних додаткових перешкод, судді дозволяють кандидатам на виліт піти в комору і самостійно вибрати основні продукти… У чому ж каверза?
Після цього учасники у 13 випуску Мастер Шеф 11 сезон повернуться на кухню та напишуть найменування продуктів на папірцях, які потім складуть у коробку Ектора Хіменес-Браво. Після цього суддя запропонує прибрати кілька інгредієнтів та допише свої… На що здатна фантазія Ектора? Кому доведеться готувати свою страву з крові, манго та броколі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск онлайн.
Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021