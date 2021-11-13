Битва черных в шоу Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск начнется подозрительно мирно. На пустой кухне нет никаких дополнительных препятствий, судьи разрешают кандидатам на вылет пойти в кладовую и самостоятельно выбрать основные продукты… В чем же подвох?

После этого участники в 13 выпуске Мастер Шеф 11 сезон вернутся на кухню и напишут наименования продуктов на бумажках, которые потом сложат в коробку Эктора Хименес-Браво. После этого судья предложит убрать несколько ингредиентов и допишет свои… На что способна фантазия Эктора? Кому придется готовить свое блюдо из крови, манго и брокколи? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021