Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 3 от 13.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск часть 3 от 13 ноября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 13 (эфир от 13.11.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 13 |Часть 1 |13.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 1 от 13.11.2021...
Выпуск 13 |Часть 2 |13.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 2 от 13.11.2021...
Выпуск 12 |Часть 1 |06.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 12. Часть 1 от 06.11.2021...
Выпуск 12 |Часть 2 |06.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 12. Часть 2 от 06.11.2021...
Выпуск 12 |Часть 3 |06.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 12. Часть 3 от 06.11.2021...
Выпуск 11 |Часть 1 |30.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 11. Часть 1 от 30.10.2021...
Выпуск 13 | 13.11.2021 | Сезон 11

Битва черных в шоу Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск начнется подозрительно мирно. На пустой кухне нет никаких дополнительных препятствий, судьи разрешают кандидатам на вылет пойти в кладовую и самостоятельно выбрать основные продукты… В чем же подвох?

После этого участники в 13 выпуске Мастер Шеф 11 сезон вернутся на кухню и напишут наименования продуктов на бумажках, которые потом сложат в коробку Эктора Хименес-Браво. После этого судья предложит убрать несколько ингредиентов и допишет свои… На что способна фантазия Эктора? Кому придется готовить свое блюдо из крови, манго и брокколи? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить