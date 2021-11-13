У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск учасники сповна розплатяться за свої кулінарні гріхи! Ектор Хіменес-Браво постане в образі диявола, а Володимир Ярославський буде їхнім ангелом-охоронцем. Кухня ж розділиться на дві половини – пекельну та райську. На одній із поверхонь будуть лише фрукти та овочі, на іншій – виключно м’ясо. Також на поверхні учасники знайдуть набори базових інгредієнтів.

Судді у 13 випуску Мастер Шеф 11 сезон за допомогою жеребу вирішать, хто з учасників вирушить до раю, а хто – до пекла. Крім цього, після звукового сигналу капітани повинні будуть відправити одного із членів своєї команди до чистилища. Що на них чекає після цього? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск частина 3 від 13.11.2021