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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 13. Частина 2 від 13.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск частина 2 від 13 листопада 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 13 (ефір від 13.11.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск учасники сповна розплатяться за свої кулінарні гріхи! Ектор Хіменес-Браво постане в образі диявола, а Володимир Ярославський буде їхнім ангелом-охоронцем. Кухня ж розділиться на дві половини – пекельну та райську. На одній із поверхонь будуть лише фрукти та овочі, на іншій – виключно м’ясо. Також на поверхні учасники знайдуть набори базових інгредієнтів.

Судді у 13 випуску Мастер Шеф 11 сезон за допомогою жеребу вирішать, хто з учасників вирушить до раю, а хто – до пекла. Крім цього, після звукового сигналу капітани повинні будуть відправити одного із членів своєї команди до чистилища. Що на них чекає після цього? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск частина 3 від 13.11.2021

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