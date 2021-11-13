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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 2 от 13.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск часть 2 от 13 ноября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 13 (эфир от 13.11.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск участники сполна расплатятся за свои кулинарные грехи! Эктор Хименес-Браво предстанет в образе дьявола, а Владимир Ярославский будет их ангелом-хранителем. Кухня же разделится на две половины – адскую и райскую. На одной из поверхностей будут только фрукты и овощи, на другой – исключительно мясо. Также на поверхностях участники найдут наборы базовых ингредиентов.

Судьи в 13 выпуске Мастер Шеф 11 сезон при помощи жребия решат, кто из участников отправится в рай, а кто – в ад. Помимо этого, после звукового сигнала капитаны должны будут отправить одного из членов своей команды в чистилище. Что их ждет после этого? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск часть 3 от 13.11.2021

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