Битва черных в Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск, как всегда, преподносит участникам сюрпризы! На этот раз все кандидаты на вылет распределятся по процессам, как на настоящей профессиональной кухне. Кто-то будет заниматься только мясом, кто-то – только соусом, кто-то – дополнительным соусом и так далее. Эктор Хименес-Браво оценит каждый элемент блюда по отдельности. Но что будет, когда их соберут в одно блюдо? Кому удастся доказать, что он заслуживает места на проекте, и вернуть белый фартук, а кто покинет кухню навсегда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021