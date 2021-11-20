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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 14. Часть 3 от 20.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск часть 3 от 20 ноября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 14 (эфир от 20.11.2021) на сайте СТБ
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Битва черных в Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск, как всегда, преподносит участникам сюрпризы! На этот раз все кандидаты на вылет распределятся по процессам, как на настоящей профессиональной кухне. Кто-то будет заниматься только мясом, кто-то – только соусом, кто-то – дополнительным соусом и так далее. Эктор Хименес-Браво оценит каждый элемент блюда по отдельности. Но что будет, когда их соберут в одно блюдо? Кому удастся доказать, что он заслуживает места на проекте, и вернуть белый фартук, а кто покинет кухню навсегда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021

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