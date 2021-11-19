У Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск від 20.11.2021 кулінари вигадуватимуть меню для полярників, космонавтів та пацієнтів лікарні у ресторанній інтерпретації. Сьогодні вони будуть не лише кухарями, а й стратегами, адже у першому конкурсі потрібно буде заробляти продукти, а у другому – гроші. Хто вміє продумувати все наперед, а хто зіткнеться із несподіваними труднощами? Дізнайтеся просто зараз!

Битва чорних покаже, хто хоче бути добрим для своїх товаришів, а хто справді хоче залишитися на проєкті. Для кого цей тиждень стане останнім на проекті? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск від 20.11.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021