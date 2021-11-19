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У Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск від 20.11.2021 кулінари вигадуватимуть меню для полярників, космонавтів та пацієнтів лікарні у ресторанній інтерпретації. Сьогодні вони будуть не лише кухарями, а й стратегами, адже у першому конкурсі потрібно буде заробляти продукти, а у другому – гроші. Хто вміє продумувати все наперед, а хто зіткнеться із несподіваними труднощами? Дізнайтеся просто зараз!

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