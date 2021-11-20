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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 14. Частина 1 від 20.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск частина 1 від 20 листопада 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 14 (ефір від 20.11.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск учасникам знадобляться не лише кулінарні здібності, а й уміння мислити стратегічно. Вони зіграють у гру, схожу на деякі комп’ютерні чи настільні стратегії. Усі учасники поділяться на пари, і кожній для перемоги потрібно буде будувати власні міста. Таким чином вони зможуть заробляти продукти та девайси.

Кожна пара у 14 випуску Мастер Шеф 11 сезон розпочне працювати зі стартовим набором продуктів. Для початку їм треба буде приготувати амісбуші, які прийме Ектор Хіменес-Браво. Після цього учасники зможуть зробити перший хід та вибрати табличку, яка відповідає певному виду продуктів чи посуду. Хто не зможе продумати свої ходи та залишиться без тарілок для подачі страв? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск від 20.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск частина 2 від 20.11.2021

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