В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск участникам понадобятся не только кулинарные способности, но и умение мыслить стратегически. Они сыграют в игру, похожую на некоторые компьютерные или настольные стратегии. Все участники поделятся на пары, и каждой для победы нужно будет строить собственные города. Таким образом они смогут зарабатывать продукты и девайсы.

Каждая пара в 14 выпуске Мастер Шеф 11 сезон начнет работать со стартовым набором продуктов. Для начала им надо будет приготовить амисбуши, которые примет Эктор Хименес-Браво. После этого участники смогут сделать первый ход и выбрать табличку, которая соответствует определенному виду продуктов или посуде. Кто не сможет продумать свои ходы и останется без тарелок для подачи блюд? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск часть 2 от 20.11.2021