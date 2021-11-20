Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 14. Часть 1 от 20.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск часть 1 от 20 ноября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 14 (эфир от 20.11.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 14 |Часть 2 |20.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 14. Часть 2 от 20.11.2021...
Выпуск 14 |Часть 3 |20.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 14. Часть 3 от 20.11.2021...
Выпуск 13 |Часть 1 |13.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 1 от 13.11.2021...
Выпуск 13 |Часть 2 |13.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 2 от 13.11.2021...
Выпуск 13 |Часть 3 |13.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 13. Часть 3 от 13.11.2021...
Выпуск 12 |Часть 1 |06.11.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 12. Часть 1 от 06.11.2021...
Выпуск 14 | 20.11.2021 | Сезон 11

В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск участникам понадобятся не только кулинарные способности, но и умение мыслить стратегически. Они сыграют в игру, похожую на некоторые компьютерные или настольные стратегии. Все участники поделятся на пары, и каждой для победы нужно будет строить собственные города. Таким образом они смогут зарабатывать продукты и девайсы.

Каждая пара в 14 выпуске Мастер Шеф 11 сезон начнет работать со стартовым набором продуктов. Для начала им надо будет приготовить амисбуши, которые примет Эктор Хименес-Браво. После этого участники смогут сделать первый ход и выбрать табличку, которая соответствует определенному виду продуктов или посуде. Кто не сможет продумать свои ходы и останется без тарелок для подачи блюд? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск часть 2 от 20.11.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить