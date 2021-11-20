У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск учасники знову вигадуватимуть меню для різних ресторанів. Цього разу комора буде закрита, і вони зможуть використовувати лише ті продукти, які належать до конкретної концепції. Учасники готуватимуть не для звичайних ресторанів, а тематичних.

У 14 випуску Мастер Шеф 11 сезон кулінарам доведеться включити фантазію! Вони розподілять концепції між собою за допомогою жереба. Комусь доведеться готувати їжу в тюбиках для космічного шатла, хтось перенесеться в майбутнє, де немає м’яса та глютену, а хтось вигадуватиме вишукане лікарняне меню. Дивіться у проєкті Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск, кому вдасться нагодувати гостей смачними та незвичайними стравами.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск від 20.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск частина 3 від 20.11.2021