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Прем’єра легендарної драми «Кріпосна» в Японії

10.02.2021

Масштабну українську костюмовану драму «Кріпосна» виробництва FILM.UA Group і телеканалу СТБ з 3 лютого показує в Японії телеканал Ginga. Серіал виходить під назвою «Полум’яне кохання». Більше — дізнайтеся в матеріалі.

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Легендарна драма «Кріпосна» завоювала нову територію і підкорила серця японських телеглядачів. З початку лютого жителі Японії стежать за дівчиною-кріпачкою, на долю якої випало чимало випробувань. На телеканалі Ginga драма виходить з оригінальною звуковою доріжкою і субтитрами японською мовою.

Варто додати, що сама сторінка проєкту оформлена з особливою увагою до деталей, максимально ефектно і з посерійним синопсисом. До початку показу телеканал також випустив трейлер японською мовою.

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Нагадаємо, що драма «Кріпосна» — український телевізійний серіал, прем’єра якого відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі СТБ. За даними рейтингів, він став лідером серед усіх телеканалів України. Серіал уже проданий до 12 країн, а також доступний для США і Канади на Amazon Prime. Славнозвісний фільм був лідером телеперегляду в Україні, а також побив рекорди в Польщі.

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