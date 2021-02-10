Премьера легендарной драмы «Крепостная» в Японии

Масштабную украинскую костюмированную драму «Крепостная» производства FILM.UA Group и телеканала СТБ с 3 февраля показывает в Японии телеканал Ginga. Сериал выходит под названием «Пламенная любовь». Больше — узнайте в материале.

Легендарная драма «Крепостная» завоевала новую территорию и покорила сердца японских телезрителей. С начала февраля жители Японии следят за крепостной девушкой, на судьбу которой выпало множество испытаний. На телеканале Ginga драма выходит с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке.

Стоит добавить, что сама страница проекта оформлена с особым вниманием к деталям, максимально эффектно и с посерийными синопсисами. К началу показа телеканал также выпустил трейлер на японском языке.

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Напомним, что драма «Крепостная» — украинский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ. По данным рейтингов, он стал лидером среди всех телеканалов Украины. Сериал уже продан в 12 стран, а также доступен для США и Канады на Amazon Prime. Нашумевший фильм был лидером телесмотрения в Украине, а также побил рекорды в Польше.

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