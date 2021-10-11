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Смотрите 3 сезон Кріпосна. Жадана любов с 1 ноября на СТБ

11.10.2021

1 ноября на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера нового сезона костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов. Совсем скоро вы увидите, как изменилась жизнь Екатерины Вербицкой после роковой свадьбы, а также узнаете, какие новые испытания приготовила ей судьба.

Любовь – очень коварная вещь. Из-за нее люди готовы на все, даже на жестокость. Не пропустите премьеру культовой драмы – смотрите онлайн сериал Кріпосна. Жадана любов с 1 ноября на СТБ!

Video: Смотрите 3 сезон Кріпосна. Жадана любов с 1 ноября на СТБ


Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ

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