1 ноября на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера нового сезона костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов. Совсем скоро вы увидите, как изменилась жизнь Екатерины Вербицкой после роковой свадьбы, а также узнаете, какие новые испытания приготовила ей судьба.

Любовь – очень коварная вещь. Из-за нее люди готовы на все, даже на жестокость. Не пропустите премьеру культовой драмы – смотрите онлайн сериал Кріпосна. Жадана любов с 1 ноября на СТБ!