1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра нового сезону костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов. Зовсім скоро ви побачите, як змінилося життя Катерини Вербицької після рокового весілля, а також дізнаєтеся, які нові випробування приготувала їй доля.

Кохання – дуже підступна річ. Через нього люди готові на все, навіть на жорстокість. Не пропустіть прем’єру культової драми – дивіться онлайн серіал Кріпосна. Жадана любов з 1 листопада на СТБ!