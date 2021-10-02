Павлина в костюмированной драме – главная поддержка, опора и утешение Екатерины Вербицкой. В сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон она продолжит оберегать Катю как зеницу ока. Однако что судьба приготовила для самой Павлины? И не понадобится ли ей помощь Екатерины? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов. Павлина найдет любовь в 3 сезоне Крепостной

Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже 1 ноября на СТБ