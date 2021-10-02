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Кріпосна. Жадана любов. Павлина знайде кохання в 3 сезоні Кріпосної

02.10.2021

Павлина в костюмованій драмі – головна підтримка, опора та розрада Катерини Вербицької. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон вона продовжить оберігати Катрусю як зіницю ока. Проте що доля приготувала для самої Павлини? І чи не знадобиться їй допомога Катерини? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов. Павлина знайде кохання в 3 сезоні Кріпосної


Вийшов перший трейлер нового сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже 1 листопада на СТБ

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