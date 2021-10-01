Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона культовой костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов. В жизни Екатерины Вербицкой появится новый человек – польский шляхтич, князь Стефан Яблуневский. Мужчина не сможет устоять перед красотой и мудростью Екатерины и не сдержит чувств. Однако ответит ли она взаимностью? И что привнесет князь в жизнь главной героини: боль, счастье или любовь? Не пропустите – смотрите премьеру Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – уже с 1 ноября на СТБ

Вышел новый трейлер третьего сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ