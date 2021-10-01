Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кріпосна. Жадана любов – вже з 1 листопада на СТБ

01.10.2021

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону культової костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов. У житті Катерини Вербицької з’явиться нова людина – польський шляхтич, князь Стефан Яблуневський. Чоловік не зможе встояти перед вродою та мудрістю Катерини та не стримає почуттів. Проте чи відповість вона взаємністю? І що привнесе князь у життя головної героїні: біль, щастя чи кохання? Не пропустіть – дивіться прем’єру Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – вже з 1 листопада на СТБ


Вийшов новий трейлер третього сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send