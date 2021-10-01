Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону культової костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов. У житті Катерини Вербицької з’явиться нова людина – польський шляхтич, князь Стефан Яблуневський. Чоловік не зможе встояти перед вродою та мудрістю Катерини та не стримає почуттів. Проте чи відповість вона взаємністю? І що привнесе князь у життя головної героїні: біль, щастя чи кохання? Не пропустіть – дивіться прем’єру Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – вже з 1 листопада на СТБ

Вийшов новий трейлер третього сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ