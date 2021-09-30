Культовая история о крепостной Екатерине Вербицкой имеет продолжение! Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов. Новый сезон легендарного сериала покажет, как изменилась жизнь Екатерины, какие испытания ее ждали после роковой свадьбы, и даст ответ на главный вопрос, который беспокоит ценителей сериала: жив ли Андрей Жадан? Не пропустите – смотрите Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ!

Video: Смотрите Кріпосна. Жадана любов с 1 ноября на СТБ

Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ