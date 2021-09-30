Культова історія про кріпачку Катерину Вербицьку має продовження! Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов. Новий сезон легендарного серіалу покаже, як змінилося життя Катерини, які випробування на неї чекали після рокового весілля, та дасть відповідь на головне запитання, яке турбує поціновувачів серіалу: чи живий Андрій Жадан? Не пропустіть – дивіться Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ!

Video: Дивіться Кріпосна. Жадана любов з 1 листопада на СТБ

Вийшов перший трейлер нового сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ