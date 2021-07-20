Смотрите Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ
20.07.2021
Продолжение культовой костюмированной драмы уже скоро! Осенью на телеэкраны выйдет новый сезон Кріпосна. Жадана любов. Как сложилась судьба Екатерины Вербицкой? Выжил ли Андрей Жадан? Ответы на эти вопросы вы узнаете этой осенью! Не пропустите мировую премьеру – смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.
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Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ
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