Дивіться Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ
20.07.2021
Продовження культової костюмованої драми вже скоро! Восени на телеекрани вийде новий сезон Кріпосна. Жадана любов. Як склалася доля Катерини Вербицької? Чи вижив Андрій Жадан? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся цієї осені! Не пропустіть світову прем’єру – дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.
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Вийшов перший трейлер нового сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ
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