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Кріпосна. Жадана любов – смотрите на СТБ скоро

19.07.2021

Не пропустите мировую премьеру! Уже этой осенью на телеэкраны выйдет продолжение истории отчаянной Екатерины Вербицкой – «Кріпосна. Жадана любов». Новый сезон культового сериала расскажет, какие испытания приготовила судьба для Екатерины после роковой свадьбы. И самое главное – даст ответ на вопрос, который мучает миллионы: Андрей Жадан умер? Смотрите онлайн премьеру сериала «Кріпосна. Жадана любов» на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – смотрите на СТБ скоро


Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ

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