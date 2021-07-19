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Кріпосна. Жадана любов – дивіться на СТБ скоро

19.07.2021

Не пропустіть світову прем’єру! Уже цієї осені на телеекрани вийде продовження історії відчайдушної Катерини Вербицької – «Кріпосна. Жадана любов». Новий сезон культового серіалу розповість, які випробування підготувала доля для Катерини після рокового весілля. І найголовніше – дасть відповідь на запитання, яке мучить мільйони: Андрій Жадан помер? Дивіться онлайн прем’єру серіалу «Кріпосна. Жадана любов» на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – дивіться на СТБ скоро


Вийшов перший трейлер нового сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ

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