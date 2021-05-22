Не пропустите премьеру, которую ждет весь мир, – смотрите сериал Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ!

Завершение предыдущего сезона было интригующим и заставило зрителей жить с вопросом: «Жив ли Андрей Жадан?». В продолжении нелегкой истории жизни Екатерины Вербицкой вы узнаете, выжил ли Жадан после ранения и как сложилась судьба Екатерины после трагической свадьбы. Следите за жизнью главных героев – смотрите онлайн сериал Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – смотрите на СТБ скоро

Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ