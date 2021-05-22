Не пропустіть прем’єру, на яку чекає весь світ, – дивіться серіал Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ!

Завершення попереднього сезону було інтригуючим і змусило глядачів жити з запитанням: «Чи живий Андрій Жадан?». У продовженні нелегкої історії життя Катерини Вербицької ви дізнаєтеся, чи вижив Жадан після поранення та як склалася доля Катерини після трагічного весілля. Слідкуйте за життям головних героїв – дивіться онлайн серіал Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – дивіться на СТБ скоро

Вийшов перший трейлер нового сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ