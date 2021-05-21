Жив ли Андрей Жадан? Как сложилась судьба Екатерины Вербицкой? И какие испытания ждут главных героев костюмированной драмы? Ответы на эти вопросы вы получите совсем скоро – смотрите онлайн премьеру сериала Кріпосна. Жадана любов на СТБ!
Весь мир, затаив дыхание, с нетерпением ждет продолжения сериала Крепостная. История Екатерины Вербицкой не оставила равнодушным ни одного зрителя. То, что выпало на долю простой крепостной, отозвалось в душе каждого зрителя. Однако у творческой группы еще есть чем вас удивить. Неожиданные повороты судьбы, страстная любовь, разочарование и возвращение в место, от которого тело покрывается мурашками… Вы не можете этого пропустить – смотрите Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.
Video: Смотрите Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ
Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ
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