Чи живий Андрій Жадан? Як склалася доля Катерини Вербицької? І які випробування чекають на головних героїв костюмованої драми? Відповіді на ці запитання ви отримаєте зовсім скоро – дивіться онлайн прем’єру серіалу Кріпосна. Жадана любов на СТБ!
Увесь світ, затамувавши подих, з нетерпінням чекає на продовження серіалу Кріпосна. Історія Катерини Вербицької не залишила байдужим жодного глядача. Те, що випало на долю простої кріпачки, відгукнулося в душі кожного глядача. Однак творча група ще має чим вас здивувати. Неочікувані повороти долі, пристрасне кохання, розчарування та повернення в місце, від якого тіло вкривається мурахами… Ви не можете цього пропустити – дивіться Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ.
Video: Дивіться Кріпосна. Жадана любов скоро на СТБ
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