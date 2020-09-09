Сериал, который влюбил в себя миллионы зрителей по всему миру! Уже совсем скоро начнутся съемки третьего сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная» производства телеканала СТБ и FILM.UA. Зрители увидят как знакомых, уже любимых героев, так и новых персонажей.

После безумного успеха первых двух сезонов «Крепостной» продюсеры получили огромное количество заявок и просьб о съемке в кино подобного масштаба. Телеканал СТБ всегда подчеркивал, что ВОЗМОЖНО ВСЕ, поэтому вместе с киностудией FILM.UA решил дать шанс всем талантливым актерам, даже начинающим.

Невероятная новость! Для съемок нового сезона «Крепостная» ищет уникальные актерские таланты и начинает всеукраинский кастинг.

14, 15 сентября – город Харьков, «Locus ludi», ул. Пушкинская, 79, Дворец студентов НТУУ ХПИ, с 10:00 до 18:00

21, 22 сентября – город Одесса, «Одесская киностудия», Французский бульвар, 33, 2 этаж, с 10:00 до 18:00

28, 29 сентября – город Днепр, ул. Набережная Сичеславская, 33, отель «Днепропетровск», 11 этаж, конференц-зал, с 10:00 до 18:00

Просьба к желающим поучаствовать в кастинге подготовить небольшую презентацию о себе. Также в этот сложный период не забывайте о правилах безопасности: соблюдайте дистанцию и носите маски.

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По поводу информации про дальнейшие кастинги – следите за анонсами на страницах телеканала СТБ.

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