«Кріпосна» оголошує кастинг у новий сезон

Серіал, який закохав у себе мільйони глядачів у всьому світі! Вже зовсім скоро розпочнуться зйомки третього сезону масштабної костюмованої драми «Кріпосна» виробництва телеканалу СТБ та FILM.UA. Глядачі побачать і знайомих, уже улюблених героїв, і нових персонажів.

Після шаленого успіху перших двох сезонів «Кріпосної» продюсери отримали численну кількість заявок та прохань знятися в кіно подібного масштабу. Телеканал СТБ завжди наголошував, що МОЖЛИВО ВСЕ, тому разом з кіностудією FILM.UA вирішили дати шанс усім талановитим акторам, навіть початківцям.

Неймовірна новина! Для зйомок нового сезону «Кріпосна» шукає унікальні акторські таланти і розпочинає всеукраїнський кастинг.

14, 15 вересня – місто Харків, «Locus ludi», вул. Пушкінська , 79, Палац студентів НТУУ ХПІ, з 10:00 до 18:00

21, 22 вересня – місто Одеса, «Одеська кіностудія», м. Одеса, Французький бульвар, 33, 2 поверх, з 10:00 до 18:00

28, 29 вересня – місто Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 33, готель «Дніпропетровськ», 11 поверх, конференц-зал, з 10:00 до 18:00

Прохання до всіх охочих узяти участь в кастингу підготувати невелику презентацію про себе. А також у цей складний період не забувайте про правила безпеки: дотримуйтесь дистанції та носіть маски.

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Щодо інформації про подальші кастинги – слідкуйте за анонсами на сторінках телеканалу СТБ.

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