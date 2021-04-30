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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 9 часть 3 от 30.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 9 выпуск от 30 апреля 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостяк 9 эфир от 30.04.2021
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Смотрите онлайн романтическое реалити Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021, в котором состоялась самая эмоциональная церемония за все девять недель. Михаил Заливако оказался в недоумении из-за видеообращения Юли «Зайки». Девушка совершенно не знала, что сказать, и от этого пыталась выразить свои чувства дежурными фразами. Это в очередной раз подтолкнуло Михаила на мысль о том, что Юля ничего к нему не испытывает. В проекте Холостяк 2021 единственный неиспользованный бонус остался у Ани, которая должна получить подарок от Михаила. Какой же сюрприз преподнес девушек главный герой? И кто покинула реалити навсегда? Это вы узнаете на церемонии роз в реалити Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021

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