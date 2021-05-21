Во 2 части финала реалити Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021 Михаил Заливако уже определился с теми двумя участницами, которые отправятся на последнюю церемонию роз. Каждую из них холостяк пригласил на индивидуальное свидание, чтобы выбрать ту, которой он подарит кольцо и свое сердце. В реалити Холостяк 2021 первая часть каждой встречи прошла очень экстремально, а вторая – крайне романтично. Обе девушки еще больше раскрылись перед Михаилом, поэтому принимать финальное решение было очень непросто. Смотрите последние индивидуальные свидания на проекте Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021 на сайте СТБ.

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